Мобілізація в росії: щомісяця забирають на війну близько 20 тисяч осіб, – ГУР

В росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія та мобілізаційні заходи.

У рф щомісяця мобілізують на війну проти України близько 20 000 осіб. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, в росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія та мобілізаційні заходи.

«І щодня, і щомісяця ці заходи продовжуються, і щомісяця кілька десятків, близько 20 тисяч людей мобілізуються», – сказав представник ГУР.

Юсов нагадав, що нещодавно мер москви Собянін заявив, що 45 000 москвичів нібито перебувають на фронті.

«До цього ця цифра була 35 тисяч. Це означає, що мер москви зізнався, що за кілька місяців лише москвичів 10 тисяч додатково мобілізували. Різними способами, різними інструментами, різними методами, проте ця кампанія триває», – підкреслив військовий розвідник.

Юсов зазначив, що мобілізованих росіян змушують підписувати контракти чи іншими способами їх примушують іти воювати проти України.

«Причому здебільшого зазвичай мова не йде про дітей чиновників, чи про мільйонерів. Ні це гастарбайтери, або люди яки нещодавно отримали російський паспорт. Це доречі ще один показник сьогодні, критерій – отримання російського паспорта створює потенційну загрозу, що в дуже високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена Путіним на війну в Україні», – сказав представник ГУР.

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