Мобилизация в россии: ежемесячно забирают на войну около 20 тысяч человек, - ГУР

В россии идет полноценная мобилизационная кампания и мобилизационные мероприятия.

В рф ежемесячно мобилизуют на войну против Украины около 20 000 человек. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, в рф идет полноценная мобилизационная кампания и мобилизационные мероприятия.

«И каждый день, и каждый месяц эти мероприятия продолжаются, и каждый месяц несколько десятков, около 20 тысяч человек мобилизуются», – сказал представитель ГУР.

Юсов напомнил, что недавно мэр москвы Собянин заявил, что 45 тысяч москвичей якобы находятся на фронте.

«До этого эта цифра была 35 тысяч. Это означает, что мэр москвы признался, что за несколько месяцев только москвичи 10 тысяч дополнительно мобилизовали. Разными способами, разными инструментами, разными методами, однако эта кампания продолжается», – подчеркнул военный разведчик.

Юсов отметил, что мобилизованные россияне заставляют подписывать контракты или иными способами их заставляют идти воевать против Украины.

«Причем в основном обычно речь не идет о детях чиновников или о миллионерах. Ни это гастарбайтеры, либо люди недавно получившие российский паспорт. Это кстати еще один показатель сегодня, критерий – получение российского паспорта создает потенциальную угрозу, что в очень высокой вероятности человек будет схвачен и исправлен Путиным на войну в Украине», – сказал представитель ГУР.

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