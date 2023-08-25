Кабмин внес изменения относительно командировок государственных служащих

Правительство внесло изменения в постановление о суммах и составе командировочных расходов государственных служащих.

На заседании Кабмина 25 августа внесены изменения в постановление КМУ от 02.02.2011 № 98 «О суммах и составе командировочных расходов государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств».

В частности, исключены нормы по возмещению командировочных расходов только на основании оригиналов подтвердительных документов и предусмотрена возможность представления таких документов в бумажной и электронной формах.

Установлено, что отчет об использовании командировочных средств вместе с подтверждающими документами работник обязан подать до окончания пятого банковского дня, следующего за днем прибытия к месту постоянной работы.

В указанный срок также возвращается сумма излишне израсходованных средств.

В случае, когда командированный работник получил аванс на служебную командировку наличными, он представляет отчет об использовании командированных средств и возвращает сумму излишне израсходованных средств до окончания третьего банковского дня, следующего за днем прибытия к месту постоянной работы.

Ранее мы публиковали полный список решений, принятых 25 августа Кабмином.

Также мы писали, что Высший совет правосудия просит Кабмин учесть командировочные средства членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях.

Автор: Наталья Мамченко

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