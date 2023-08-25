Кабмін вніс зміни стосовно відрядження державних службовців

Уряд вніс зміни до постанови про суми та склад витрат на відрядження державних службовців.

На засіданні Кабміну 25 серпня внесені зміни до постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

Зокрема виключено норми щодо відшкодування витрат на відрядження лише на підставі оригіналів підтвердних документів та передбачено можливість подання таких документів у паперовій та електронній формах.

Встановлено, що звіт про використання коштів, виданих на відрядження, разом із підтвердними документами працівник зобовʼязаний подати до закінчення пʼятого банківського дня, що настає за днем прибуття до місця постійної роботи.

У зазначений строк також повертається сума надміру витрачених коштів.

У разі, коли відряджений працівник отримав аванс на службове відрядження готівкою, він подає звіт про використання коштів, виданих на відрядження, і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня, що настає за днем прибуття до місця постійної роботи.

Раніше ми публікували повний список рішень, які 25 серпня ухвалив Кабмін.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя просить Кабмін врахувати кошти на відрядження членів ВРП та оплату членських внесків для участі в різних організаціях.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.