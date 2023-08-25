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ВАКС выбирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, видео

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ВАКС выбирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, видео

13:48, 25 августа 2023
Первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому избирают меру пресечения.
ВАКС выбирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, видео
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25 августа Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, подозреваемому в злоупотреблениях на 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для нужд государства в период военного положения.

Напомним, 24 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для обеспечения нужд государства в период военного положения. К схемам причастны бывший заместитель министра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.

Как установлено в ходе досудебного расследования, в марте 2022 года первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия реализована схема, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций на средства АО «Укрзализныця» продукции у подконтрольной компании по ценам, в 2-3 раза выше рыночных. Завышение цены произошло за счет закупки продукции иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу.

В результате реализации указанной схемы с марта по август 2022 года АО «Укрзализныця» причинен ущерб в сумме 28,8 млн грн (с НДС).

Вторым подозреваемым, по данным СМИ, является экс-замминистр экономики Александр Грибан. В конце июня 2023 года Грибана уволили с должности по собственному желанию. Сейчас он занимает должность советника министра экономики.

НАБУ также опубликовало видео с подробностями реализации схемы, а именно, какие компании привлекли к сделке; как искусственно увеличивалась цена продукции; как поставка продовольствия «за пару дней» превратилась в несколько месяцев по факту; детали лоббирования топ-чиновниками интересов ООО.

ВАКС транслирует избрание меры пресечения Тарасу Высоцкому онлайн.

Автор: Наталья Мамченко

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