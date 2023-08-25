ВАКС выбирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, видео

Первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому избирают меру пресечения.

25 августа Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, подозреваемому в злоупотреблениях на 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для нужд государства в период военного положения.

Напомним, 24 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для обеспечения нужд государства в период военного положения. К схемам причастны бывший заместитель министра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.

Как установлено в ходе досудебного расследования, в марте 2022 года первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия реализована схема, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций на средства АО «Укрзализныця» продукции у подконтрольной компании по ценам, в 2-3 раза выше рыночных. Завышение цены произошло за счет закупки продукции иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу.

В результате реализации указанной схемы с марта по август 2022 года АО «Укрзализныця» причинен ущерб в сумме 28,8 млн грн (с НДС).

Вторым подозреваемым, по данным СМИ, является экс-замминистр экономики Александр Грибан. В конце июня 2023 года Грибана уволили с должности по собственному желанию. Сейчас он занимает должность советника министра экономики.

НАБУ также опубликовало видео с подробностями реализации схемы, а именно, какие компании привлекли к сделке; как искусственно увеличивалась цена продукции; как поставка продовольствия «за пару дней» превратилась в несколько месяцев по факту; детали лоббирования топ-чиновниками интересов ООО.

ВАКС транслирует избрание меры пресечения Тарасу Высоцкому онлайн.

Автор: Наталья Мамченко

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