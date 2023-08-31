ВАКС избрал меру пресечения заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому

Антикорсуд применил к Высоцкому меру пресечения в виде 805 200 грн залога.

Высший антикоррупционный суд назначил залог 805 200 гривен для заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого. Его подозревают в растрате более 62 млн гривен при закупке продуктов.

Отметим, что прокуроры просили об аресте должностного лица с залогом в размере 4,9 млн грн.

В случае внесения залога Высоцкому потребуется:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

не уезжать из Киева без разрешения;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

не общаться с другим подозреваемым - заместителем Министра экономики Александром Грибаном и свидетелями;

сдать загранпаспорта и другие документы, позволяющие пересечь границу.

Напомним, 24 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. К схемам причастны бывший заместитель министра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.

Как установлено в ходе досудебного расследования, в марте 2022 года первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия реализована схема, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций на средства АО «Укрзализныця» продукции у подконтрольной компании по ценам, в 2-3 раза выше рыночных. Завышение цены произошло за счет закупки продукции иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу.

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