Вагітна жінка намагалась перевезти чоловіка за кордон у ніші для шини, відео

Прикордонники під час огляду авто виявили в ніші для шини оголеного чоловіка.

Фото: ДПСУ

Вагітна 29-річна громадянка Чехії намагалася перевезти свого співмешканця за кордон у ніші для шини. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Зазначається, що в пункті пропуску "Лужанка", під час поглибленого огляду "БМВ", яким керувала іноземка, прикордонники виявили в ніші для запасного колеса оголеного чоловіка.

Після виявлення "пасажира" жінка створила конфліктну ситуацію. Як повідомляється, вона лягала під колеса автівки і намагалася втекти, проте її затримали.

"Аби вгамувати горе-переправницю, якій тепер загрожує кримінальна відповідальність за ст.332 ККУ та її співмешканця прикордонникам довелося викликати поліціянтів. У ході з'ясування усіх обставин правопорушення, правоохоронці прийняли рішення про евакуацію "БМВ" з пункту пропуску", - ідеться в повідомленні.

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність, а чоловік поки що перебуває у пункті тимчасового тримання.

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