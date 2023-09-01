На фронті загинув 22-річний британський доброволець

Сем Ньюї приїхав до України на початку російського вторгнення та воював на кількох фронтах

Фото: flickr.com/Jerome Starkey

В Україні під час бойових дій загинув 22-річний британець Сем Ньюї. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що, за словами брата загиблого, Сем приїхав до України на початку російського вторгнення та воював на кількох фронтах під час своєї служби.

"Я не можу висловити словами, наскільки я розбитий. Я також не можу підкреслити, як я пишаюся своїм молодшим братом. Сем, який раніше не мав військового досвіду, був членом групи міжнародних добровольців, відомих як Темні ангели", - сказав він.

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