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Нідерланди запускають грантову програму на 25 млн євро для відбудови в Україні

13:02, 4 вересня 2023
Нідерланди виділятимуть гранти міжнародним компаніям, які планують приєднатися до відбудови в Україні.
Нідерланди запускають грантову програму на 25 млн євро для відбудови в Україні
Джерело фото: 8photo
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Нідерланди оголосили про запуск грантової програми Ukraine Partnership Facility (UPF), яка розрахована на міжнародні компанії, що бажають прийняти участь у відновленні України. На програму виділено 25 мільйонів євро, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Нідерландські та міжнародні компанії, а також громадські організації, які хочуть працювати над відновленням та відбудовою в Україні, можуть отримати на це гранти», – йдеться у повідомленні.

Основною метою UPF є сприяння відновленню української економіки, зокрема:

  • у секторах водопостачання;
  • щодо охорони здоров'я;
  • відновлення сільського господарства.

Крім того, програма покликана поліпшувати становище вразливих груп населення, зокрема жінок та молоді.

Розмір грантів коливатиметься від 500 тисяч євро до 5 мільйонів євро.

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