Нідерланди запускають грантову програму на 25 млн євро для відбудови в Україні

Нідерланди оголосили про запуск грантової програми Ukraine Partnership Facility (UPF), яка розрахована на міжнародні компанії, що бажають прийняти участь у відновленні України. На програму виділено 25 мільйонів євро, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Нідерландські та міжнародні компанії, а також громадські організації, які хочуть працювати над відновленням та відбудовою в Україні, можуть отримати на це гранти», – йдеться у повідомленні.
Основною метою UPF є сприяння відновленню української економіки, зокрема:
- у секторах водопостачання;
- щодо охорони здоров'я;
- відновлення сільського господарства.
Крім того, програма покликана поліпшувати становище вразливих груп населення, зокрема жінок та молоді.
Розмір грантів коливатиметься від 500 тисяч євро до 5 мільйонів євро.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.