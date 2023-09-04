Нидерланды запускают грантовую программу на 25 млн евро для восстановления в Украине

Нидерланды будут выделять гранты международным компаниям, которые планируют присоединиться к восстановлению в Украине.

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Нидерланды объявили о запуске грантовой программы Ukraine Partnership Facility (UPF), которая рассчитана на международные компании, желающие принять участие в восстановлении Украины. На программу выделено 25 миллионов евро, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Нидерландские и международные компании, а также общественные организации, которые хотят работать над восстановлением и восстановлением в Украине, могут получить на это гранты», – говорится в сообщении.

Основной целью UPF является содействие восстановлению украинской экономики, в частности:

в секторах водоснабжения;

по здравоохранению;

восстановление сельского хозяйства.

Кроме того, программа призвана улучшать положение уязвимых групп населения, в частности женщин и молодежи.

Размер грантов будет колебаться от 500 тысяч евро до 5 миллионов евро.

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