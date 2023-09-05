Чи потрібна довіреність на авто при перетині кордону: пояснення

Митна служба пояснила, чи потрібна довіреності на транспортний засіб особистого користування під час виїзду з України.

Джерело фото: Visit Ukraine

Громадянам-резидентам, які виїздять за кордон України на авто та не є їх власниками, не потрібна довіреність на такий транспортний засіб від безпосереднього власника, – повідомляє Державна митна служба України.

Достатньо свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Документ підтверджує, зокрема, право тимчасового користування ним.

Митники наголошують, що це правило застосовується до транспортних засобів особистого користування, зокрема, до наземних транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепів до них (код 8716 згідно з УКТ ЗЕД).

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