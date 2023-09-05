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Замість позбавлення волі – службове обмеження: у КК значно полегшили санкції за злочини, пов’язані з порушенням правил експлуатації військової техніки, які спричинили загибель людей

Верховна Рада ухвалила закон, за яким замість позбавлення волі за порушення правил водіння бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тілесні ушкодження або загибель людини, передбачили можливість застосування службового обмеження.

Щодо Олексія Сальнікова та Максима Пампури порушено дисциплінарне провадження

Дисциплінарна справа порушена після звернення Ради суддів України.

Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов

Активісти подали перший позов до суду щодо права Дональда Трампа балотуватися на пост президента США, а конституційні дебати навколо заборони йому бути кандидатом більш масштабні, ніж уявляли раніше, - Politico.

Військовослужбовці, які бажають стати адвокатами, зможуть усунути несумісність після війни, — рішення Ради адвокатів

Строк усунення обставин несумісності для військовослужбовців, які бажають отримати адвокатське свідоцтво, подовжений.

Ентоні Блінкен обговорив забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних органів і судів під час візиту до Києва

Держсекретар США Блінкен під час візиту до Києва закликав до подальшого прогресу в програмі реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та забезпечення незалежності та доброчесності українських антикорупційних органів і судів, - Держдеп.

  1. В Україні

Чи потрібна довіреність на авто при перетині кордону: пояснення

20:02, 5 вересня 2023
Митна служба пояснила, чи потрібна довіреності на транспортний засіб особистого користування під час виїзду з України.
Чи потрібна довіреність на авто при перетині кордону: пояснення
Джерело фото: Visit Ukraine
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Громадянам-резидентам, які виїздять за кордон України на авто та не є їх власниками, не потрібна довіреність на такий транспортний засіб від безпосереднього власника, – повідомляє Державна митна служба України.

Достатньо свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Документ підтверджує, зокрема, право тимчасового користування ним.

Митники наголошують, що це правило застосовується до транспортних засобів особистого користування, зокрема, до наземних транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепів до них (код 8716 згідно з УКТ ЗЕД).

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