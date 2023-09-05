Нужна ли доверенность на авто при пересечении границы: объяснение

Таможенная служба объяснила, нужна ли доверенность на транспортное средство личного пользования при выезде из Украины.

Источник фото: Visit Ukraine

Гражданам-резидентам, которые выезжают за границу Украины на авто и не являются их владельцами, не нужна доверенность на такое транспортное средство от непосредственного владельца, – сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Достаточно свидетельства о регистрации транспортного средства. Документ подтверждает, в частности, право временного пользования им.

Таможенники отмечают, что это правило применяется к транспортным средствам личного пользования, в частности, к наземным транспортным средствам товарных позиций 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711 согласно УКТ ВЭД и прицепов к ним (код 8716 согласно УКТ ВЭД).

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