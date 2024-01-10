Ексглаву АМКУ Ольгу Піщанську призначили головою Рахункової палати

Верховна Рада призначила Ольгу Піщанську головою Рахункової палати.

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 10 січня, призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, яка раніше була головою Антимонопольного комітету. Її кандидатуру підтримали 252 народних депутати.

Нагадаємо, що 21 грудня Верховна Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати. Тоді стало відомо, що головою Рахункової палати буде призначено Ольгу Піщанську.

До вересня 2023 року Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету. Вона очолювала АМКУ з липня 2020 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.