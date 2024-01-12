На Оболоні в Києві з-під криги врятували чоловіка: фото

Водолази-рятувальники виявили чоловіка на відстані 50 метрів від берегу.

Джерело фото: ДСНС

В Оболонському районі столиці водолази врятували чоловіка з-під криги. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві.

Повідомлення про те, що на Верблюжій затоці у воді знаходиться людина надійшло до рятувальників 11 січня о 09:32.

По прибуттю водолази-рятувальники виявили чоловіка на відстані 50 метрів від берегу.

Потерпілому допомогли за допомогою рятувального спорядження та надали домедичну допомогу до приїзду медиків.

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