Оборонный комитет рекомендует Раде принять в первом чтении законопроект о мобилизации

Решение по законопроекту о мобилизации было принято без дополнительных предложений комитета.

В среду, 7 февраля, комитет Верховной Рады по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении мобилизации №10449. Об этом сообщили нардепы в социальных сетях.

Отмечается, что все альтернативные законопроекты были отклонены.

За -12

Воздержались - 5

Решение было принято без дополнительных предложений комитета.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Напомним, Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал Раду принять законопроект о мобилизации после собственной критики.

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