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  1. В Украине

В Одесской области задержан чиновник ТЦК и правоохранитель, торговавший «белыми билетами», — ГБР

15:59, 7 февраля 2024
Чиновник даже предоставил выбор как оформить непригодность: это могло быть как женитьба на женщине с инвалидностью, так и по состоянию здоровья.
В Одесской области задержан чиновник ТЦК и правоохранитель, торговавший «белыми билетами», — ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили сотрудника Раздельнянского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, который за 7 тысяч долларов обещал помочь уклонисту. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что из-за своего знакомого правоохранителя он предложил военнообязанному мужчине организовать выдачу документов о непригодности к службе. Он даже предоставил выбор как оформить непригодность: это могло быть как женитьба на женщине с инвалидностью, так и по состоянию здоровья.

5 февраля 2024 года дельца из ТЦК и его посредника-правоохранителя задержали при получении 7 тыс. долларов за «услугу».

Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Также работники ГБР устанавливают круг лиц, которые могли воспользоваться услугой и должностных лиц, причастных к сделке.

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