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Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що до другого читання до законопроекту внесуть зміни щодо відстрочки для аспірантів і арешту рахунків ухилянтів.

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  1. В Україні

В Одеській області затримали чиновника ТЦК та правоохоронця, які торгували «білими квитками», — ДБР

15:59, 7 лютого 2024
Чиновник навіть надав вибір як оформити непридатність: це могло бути як одруження з жінкою з інвалідністю, так і за станом здоров’я.
В Одеській області затримали чиновника ТЦК та правоохоронця, які торгували «білими квитками», — ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітника Роздільнянського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який за 7 тисяч доларів обіцяв допомогти ухилянту. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що через свого знайомого правоохоронця він запропонував військовозобов’язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби. Він навіть надав вибір як оформити непридатність: це могло бути як одруження з жінкою з інвалідністю, так і за станом здоров’я.

5 лютого 2024 року ділка з ТЦК та його посередника-правоохоронця затримали під час одержання 7 тис. доларів за «послугу».

Наразі вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також працівники ДБР встановлюють коло осіб, які могли скористатись послугою та посадовців, причетних до оборудки.

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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
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