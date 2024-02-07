Чи необхідно скасовувати апаратний РРО та реєструвати програмний: роз’яснення податкової

У податковій зазначили, якщо суб’єкт господарювання приймає рішення використовувати програмний РРО замість апаратного, реєстрацію апаратного РРО необхідно скасувати.

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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП пояснило, чи треба скасовувати апаратний РРО та реєструвати програмний.

У відомстві звернули увагу, що законодавчо не встановлено обмежень щодо використання суб’єктом господарювання наряду з апаратним програмного РРО.

«Суб’єкт господарювання самостійно, виходячи з власних потреб, обирає вид РРО (програмний та/або апаратний) засобами якого має намір здійснювати реєстрацію розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

У разі, якщо суб’єкт господарювання приймає рішення використовувати програмний РРО замість апаратного, реєстрацію апаратного РРО необхідно скасувати», - сказано у повідомленні.

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