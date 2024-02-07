Необходимо ли отменять аппаратный РРО и регистрировать программный: разъяснение налоговой

В налоговой отметили, если предприятие принимает решение использовать программный РРО вместо аппаратного, регистрацию аппаратного РРО необходимо отменить.

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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с КПН объяснило, нужно ли отменять аппаратный РРО и регистрировать программный.

В ведомстве обратили внимание, что законодательно не установлены ограничения по использованию субъектом хозяйствования наряду с аппаратным программным РРО.

«Субъект самостоятельно, исходя из собственных нужд, выбирает вид РРО (программный и/или аппаратный) средствами которого намерен осуществлять регистрацию расчетных операций в соответствии с требованиями Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» .

В случае, если предприятие принимает решение использовать программный РРО вместо аппаратного, регистрацию аппаратного РРО необходимо отменить», - говорится в сообщении.

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