Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной

Юлия Лапутина ранее написала заявление об увольнении.

Фото: РБК

Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной. Решение поддержали 302 нардепа.

Напомним, что 5 февраля в парламент поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Лапутиной и заявил о необходимости перезагрузки политики.

Депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, за что собираются уволить Лапутину: За «провал работы с ветеранами».

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