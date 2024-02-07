Рада уволила члена ЦИК Юрия Буглака, который уже два года живет в США

В среду, 7 февраля, Верховная Рада уволила Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.
Принятие постановления №10327 поддержали 300 депутатов.
По данным СМИ член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного российского вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида, близ Майами.
Также Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.