Рада уволила члена ЦИК Юрия Буглака, который уже два года живет в США

Член ЦИК Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного российского вторжения и с тех пор не возвращался.

Фото: unian.ua

В среду, 7 февраля, Верховная Рада уволила Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

Принятие постановления №10327 поддержали 300 депутатов.

По данным СМИ член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного российского вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида, близ Майами.

Также Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

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