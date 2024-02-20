У Києві діти біля покинутої будівлі знайшли предмети схожі на протитанкові міни, фото

Жінка, яка звернулася до поліції, повідомила, що її діти виявили поблизу покинутої будівлі два предмети, які візуально схожі на протитанкові міни.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

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В Солом'янському районі Києва 40-річна громадянка повідомила патрульним про ймовірні вибухонебезпечні предмети. Жінка розповіла, що гуляючи з друзями, її діти виявили поблизу покинутої будівлі два предмети, які візуально схожі на протитанкові міни.

Патрульні швидко прибули за адресою виклику, огородили від перехожих небезпечні предмети та забезпечили охорону місця події.

Для подальшого з'ясування обставин на місце викликали слідчих і вибухотехніків.

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