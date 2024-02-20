На Волині викрили контрабандистів, які переправляли цигарки через кордон за допомогою дрона

Волиняни налагодили канал переправленнябезакцизних сигарет у Польщу за допомогою дронів.

Фото: Волинська обласна прокуратура

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На Волині за допомогою дронів переміщували контрафактні цигарки через державний кордон України. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, троє жителів Ковельського району налагодили канал переправлення тютюнових виробів без марок акцизного податку до Польщі.

Днями правоохоронці виявили неподалік від кордону місце запуску «літаків» і вилучили два дрона з парашутами, катапульту для їх запуску, акумулятори та 72 блоки цигарок.

Загалом в межах досудового розслідування конфісковано сім дронів і близько 2000 пачок цигарок.

Зараз встановлюють усіх причетних до незаконних дій. Також розглядається питання про можливість арешту конфіскованого майна.

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