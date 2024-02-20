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Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

  1. В Україні

На Волині викрили контрабандистів, які переправляли цигарки через кордон за допомогою дрона

17:00, 20 лютого 2024
Волиняни налагодили канал переправленнябезакцизних сигарет у Польщу за допомогою дронів.
На Волині викрили контрабандистів, які переправляли цигарки через кордон за допомогою дрона
Фото: Волинська обласна прокуратура
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На Волині за допомогою дронів переміщували контрафактні цигарки через державний кордон України. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Як стало відомо, троє жителів Ковельського району налагодили канал переправлення тютюнових виробів без марок акцизного податку до Польщі.

Днями правоохоронці виявили неподалік від кордону місце запуску «літаків» і вилучили два дрона з парашутами, катапульту для їх запуску, акумулятори та 72 блоки цигарок.

Загалом в межах досудового розслідування конфісковано сім дронів і близько 2000 пачок цигарок.

Зараз встановлюють усіх причетних до незаконних дій.  Також розглядається питання про можливість арешту конфіскованого майна.

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