Станіслав Кравченко розповів представнику G7 про проблемні питання в роботі судової системи в умовах воєнного стану

Посол Італії відзначив, що, незважаючи на надскладні умови, судова система України гідно відреагувала на виклики, зумовлені війною.

Джерело фото: facebook.com/supremecourt.ua

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні П’єром Франческо Дзадзо.

Як повідомили у Верховному Суді, очільник ВС привітав Італію з головуванням у «Великій сімці» (G7) та висловив вдячність італійському урядові й народу за солідарність з Україною, рішучість у захисті принципів демократії і свободи, підтримку в боротьбі проти збройної агресії рф проти України та за ініціативу щодо надання допомоги у відбудові зруйнованої ворогом інфраструктури.

Станіслав Кравченко поінформував пана Посла про роботу судової системи в умовах воєнного стану, акцентувавши, зокрема, на таких проблемних питаннях, як гостра нестача суддівських кадрів і надходження на розгляд судів усіх юрисдикцій нових категорій справ, пов’язаних із війною.

П’єр Франческо Дзадзо запевнив, що питання підтримки України є пріоритетним для Групи послів G7 на 2024 рік та додав, що Італія і надалі надаватиме необхідну Україні економічну, гуманітарну та військову допомогу доти, доки це буде потрібно.

Також пан Посол відзначив, що, незважаючи на надскладні умови, судова система України гідно відреагувала на виклики, зумовлені війною. За його словами, Італія підтримує євроінтеграційні прагнення України та вітає рішення Європейської комісії дати «зелене світло» процесу переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Джерело фото: facebook.com/supremecourt.ua

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