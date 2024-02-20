Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

Переатестувати СБУ, посилити САП, перевірити суддів Верховного Суду, збільшити кількість суддів ВАКС наполовину – що передбачає Матриця реформ

Серед нових рекомендацій, погоджених з донорами – проведення переатестації СБУ та посилення контролю за Службою безпеки.

Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

  1. Суд інфо
  2. / Верховний Суд

Станіслав Кравченко розповів представнику G7 про проблемні питання в роботі судової системи в умовах воєнного стану

14:28, 20 лютого 2024
Посол Італії відзначив, що, незважаючи на надскладні умови, судова система України гідно відреагувала на виклики, зумовлені війною.
Станіслав Кравченко розповів представнику G7 про проблемні питання в роботі судової системи в умовах воєнного стану
Джерело фото: facebook.com/supremecourt.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні П’єром Франческо Дзадзо.

Як повідомили у Верховному Суді, очільник ВС привітав Італію з головуванням у «Великій сімці» (G7) та висловив вдячність італійському урядові й народу за солідарність з Україною, рішучість у захисті принципів демократії і свободи, підтримку в боротьбі проти збройної агресії рф проти України та за ініціативу щодо надання допомоги у відбудові зруйнованої ворогом інфраструктури.

Станіслав Кравченко поінформував пана Посла про роботу судової системи в умовах воєнного стану, акцентувавши, зокрема, на таких проблемних питаннях, як гостра нестача суддівських кадрів і надходження на розгляд судів усіх юрисдикцій нових категорій справ, пов’язаних із війною.

П’єр Франческо Дзадзо запевнив, що питання підтримки України є пріоритетним для Групи послів G7 на 2024 рік та додав, що Італія і надалі надаватиме необхідну Україні економічну, гуманітарну та військову допомогу доти, доки це буде потрібно.

Також пан Посол відзначив, що, незважаючи на надскладні умови, судова система України гідно відреагувала на виклики, зумовлені війною. За його словами, Італія підтримує євроінтеграційні прагнення України та вітає рішення Європейської комісії дати «зелене світло» процесу переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Джерело фото: facebook.com/supremecourt.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду