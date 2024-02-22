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  1. В Україні

У напрямку Києва ускладнений рух – на Житомирському шосе ДТП

11:10, 22 лютого 2024
Рух транспорту ускладнений у напрямку міста Києва.
У напрямку Києва ускладнений рух – на Житомирському шосе ДТП
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Водіїв попередили про ускладнення руху транспорту в напрямку в напрямку столиці. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, на Житомирському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.

«У зв'язку з ДТП на Житомирському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку міста Києва.

Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», - йдеться у повідомленні поліції.

Також ми писали, що на днях у Києві був ускладнений рух у напрямку лівого берега – на Північному мосту сталася ДТП.

 

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