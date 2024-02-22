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  1. В Україні

Провадження про держзраду екснардепа Вадима Рабіновича передали до суду — ДБР

11:20, 22 лютого 2024
У ДБР зазначили, що Вадиму Рабіновичу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Провадження про держзраду екснардепа Вадима Рабіновича передали до суду — ДБР
Фото: ukranews.com
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Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради екснардепа від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Вадима Рабіновича. Обвинувальний акт був направлий до суду. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У ДБР зазначають, що колишній депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

«Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України», - сказано у повідомленні.

Колишньому народному депутату України у липні 2023 року було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном.

Раніше ми писали, що екснардепа Вадима Рабіновича оголосили в розшук.

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