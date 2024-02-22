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В Нацслужбе здоровья опровергли миф о получении медуслуги по е-направлению только в определенной больнице

14:13, 22 февраля 2024
Е-направление врач выписывает на конкретную медицинскую услугу, а не в конкретную больницу.
В Нацслужбе здоровья опровергли миф о получении медуслуги по е-направлению только в определенной больнице
Источник фото: depositphotos.com
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В Национальной службе здоровья разбили миф о якобы привязке электронного направления к определенной больнице.

То, что по е-направлению медицинскую услугу можно получить безвозмездно только в определенном заведении, является ложью, подчеркнули в НСЗУ.

«Правда: е-направление врач выписывает на конкретную медицинскую услугу, а не в конкретную больницу. По е-направлению услуга будет безвозмездной в любом медучреждении, которое имеет договор с НСЗУ по соответствующему пакету», - говорится в сообщении.

Например, если речь идет об анализах или консультации узкого специалиста, то с е-направлением пациент может обратиться в любую больницу любой формы собственности. Главное – больница предоставляет услуги по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях» и имеет соответствующее оборудование или специалиста.

Если речь идет об услугах по реабилитации, то с е-направлением можно выбрать любую больницу, имеющую договор по пакетам «Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях» или «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях».

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