Завладение 11,4 млн грн средств Укрзализныци: сообщено о подозрении 9 членам организованной группы

НАБУ и САП разоблачили на завладении денежными средствами АО «Укрзализныця» организованную группу, в состав которой входили должностные лица УЗ, предприниматели.

В понедельник, 26 февраля, детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении 11,4 млн грн АО «Укрзализныця» 9 участников организованной группы. Об этом сообщают НАБУ и САП.

Среди подозреваемых:

- два руководителя организованной группы;

- шесть действующих и бывших должностных лиц АО «Укрзализныця»;

– бенефициар частного общества.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, в зависимости от роли и участия каждого в совершении преступления.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2018 году один из руководителей организованной группы с целью завладения средствами общества решил установить контроль над товарно-денежными потоками АО «Укрзализныця». При содействии власть имущих, среди которых представители Правительства и правоохранительных органов, лицо добилось назначения членов группы на руководящие должности в АО «Укрзализныця», что в дальнейшем обеспечило беспрепятственную деятельность организованной группы.

Так, подвластные руководителю ОГ должностные лица АО "Укрзализныця" обеспечили победу в тендере подконтрольного предприятия, создав видимость ее законности. В результате в течение 2018-2020 годов компания-победитель тендера поставляла Укрзализныце пневмоинструмент по завышенной стоимости. Как следствие, Укрзализныця переплатила 11,4 млн грн, которыми завладели участники ОГ и распорядились ими по собственному усмотрению.

В настоящее время один из руководителей ОГ задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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