Заволодіння 11,4 млн грн коштів Укрзалізниці: повідомлено про підозру 9 членам організованої групи

НАБУ і САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організовану групу, до складу якої входили посадові особи УЗ, підприємці.

У понеділок, 26 лютого, детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні 11,4 млн грн АТ «Укрзалізниця» 9 учасникам організованої групи. Про це повідомляють НАБУ і САП.

Серед підозрюваних:

- два керівники організованої групи;

- шість чинних та колишніх посадових осіб АТ «Укрзалізниця»;

- бенефіціар приватного товариства.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, в залежності від ролі та участі кожного у вчиненні злочину.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами товариства вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». За сприяння можновладних друзів, серед яких представники Уряду та правоохоронних органів, особа домоглася призначення членів групи на керівні посади в АТ «Укрзалізниця», що у подальшому забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи.

Так, підвладні керівнику ОГ посадові особи АТ «Укрзалізниця» забезпечили перемогу у тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності. У результаті протягом 2018-2020 років компанія-переможець тендеру поставляла Укрзалізниці пневмоінструмент за завищеною вартістю. Як наслідок, Укрзалізниця переплатила 11,4 млн грн, якими заволоділи учасники ОГ та розпорядилися ними на власний розсуд.

Наразі одного з керівників ОГ затримано у порядку ст. 208 КПК України.

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