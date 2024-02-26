Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Порядок обмеження ухилянтів у праві на керування авто та виїзду за кордон: стали відомі поправки до законопроекту про мобілізацію у КАСУ

Стали відомі поправки, які пропонує голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов до Кодексу адміністративного судочинства у частині порядку обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

Мобілізація засуджених: які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію

Спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

У НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів

Обробляв дані у ході кваліфікаційного оцінювання суддів – що відомо про нового голову НАЗК Віктора Павлущика.

  1. В Україні

Заволодіння 11,4 млн грн коштів Укрзалізниці: повідомлено про підозру 9 членам організованої групи

18:40, 26 лютого 2024
НАБУ і САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організовану групу, до складу якої входили посадові особи УЗ, підприємці.
Заволодіння 11,4 млн грн коштів Укрзалізниці: повідомлено про підозру 9 членам організованої групи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 26 лютого, детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні 11,4 млн грн АТ «Укрзалізниця» 9 учасникам організованої групи. Про це повідомляють НАБУ і САП.

Серед підозрюваних:

- два керівники організованої групи;

- шість чинних та колишніх посадових осіб АТ «Укрзалізниця»;

- бенефіціар приватного товариства.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, в залежності від ролі та участі кожного у вчиненні злочину.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами товариства вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». За сприяння можновладних друзів, серед яких представники Уряду та правоохоронних органів, особа домоглася призначення членів групи на керівні посади в АТ «Укрзалізниця», що у подальшому забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи.

Так, підвладні керівнику ОГ посадові особи АТ «Укрзалізниця» забезпечили перемогу у тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності. У результаті протягом 2018-2020 років компанія-переможець тендеру поставляла Укрзалізниці пневмоінструмент за завищеною вартістю. Як наслідок, Укрзалізниця переплатила 11,4 млн грн, якими заволоділи учасники ОГ та розпорядилися ними на власний розсуд.

Наразі одного з керівників ОГ затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області