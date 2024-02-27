У Києві затримали торговця зброєю та наркотиками

Киянин налагодив збут зброї та наркотиків через поштові відправлення.

Джерело фото: Поліція Києва

Столичні оперативники успішно затримали зловмисника, який відповідно до повідомлення поліції Києва, збував зброю, вибухівку та наркотики. Порушник використовував поштові відправлення для поширення своїх незаконних товарів по всій території України. За даними правоохоронців, його щомісячний прибуток від такої діяльності сягав 200 тисяч гривень.

Оперативники виявили, що 50-річний місцевий мешканець збутував вогнепальну зброю, боєприпаси та небезпечні наркотики, включаючи психотропну речовину "Альфа-PVP". Під час обшуків за місцем його проживання та у гаражному приміщенні правоохоронці вилучили значну кількість заборонених предметів, зокрема перероблений пістолет Форт, гранати, димові шашки, пістолети, багнети та наркотики, включаючи амфетамін, канабіс та МДМА.

Правоохоронці затримали фігуранта за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. За його дії загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за незаконне поводження зі зброєю та наркотиками. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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