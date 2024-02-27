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  1. У світі

Біженці з України ризикують залишитися безхатченками у Великій Британії

07:38, 27 лютого 2024
Українці, які розривають договори за програмою Homes for Ukraine, під загрозою залишитися без житла.
Біженці з України ризикують залишитися безхатченками у Великій Британії
Джерело фото: novosti-n.org
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Принаймні один з 14 українських біженців, які скористалися програмою Homes for Ukraine, опинився безпритульним після розривання або припинення стосунків зі своїми спонсорськими родинами. Ця ситуація стала причиною серйозної турботи, оскільки близько половини всіх українців, які прибули до Великої Британії за цією програмою, можуть залишитися без житла після припинення зв'язків із своїми спонсорами.

Дані про це надійшли від Міністерства регіонального розвитку, житлового будівництва та місцевого самоврядування Великої Британії, які були опубліковані в The Telegraph. За звітом, з червня 2022 року понад 200 тисяч українців прибули до Великої Британії, або через програму Homes for Ukraine, або приєдналися до родичів за сімейною схемою. Із них близько 15 тисяч, або приблизно 7,5%, втратили дах над головою після припинення взаємин із родинами-спонсорами.

Ситуація виникла через недостатню кількість спонсорів для програми Homes for Ukraine, що зазначено у доповіді депутатів з Комітету з питань державних рахунків. Роджер Гоф, представник Асоціації місцевого самоврядування з питань біженців, висловив занепокоєння з цього приводу, наголошуючи на необхідності термінового перегляду механізмів фінансування для підтримки біженців та шукачів притулку.

Попередні прогнози Міністерства регіонального розвитку передбачали, що близько 50% українців, які скористалися програмою Homes for Ukraine, можуть залишитися без даху над головою після розриву домовленостей зі спонсорами.

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