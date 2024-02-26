Пияцтво під час служби: на Хмельниччині 20-річний військовий заплатить максимальний штраф

Суд наклав на правопорушника максимальний штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 000 тисячі гривень.

На Хмельниччині 20-річний військовослужбовець заплатить максимальний штраф за пияцтво під час служби.

Так, Хмельницький міськрайонний суд покарав військовослужбовця, який у грудні 2023 року перебував на території військової частини в стані алкогольного сп’яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 17220 КУпАП(розпивання алкогольних напоїв).

До суду на розгляд справи правопорушник не з’явився. Однак, подав заяву про те, що свою вину визнає і з протоколом ознайомлений. Його вина підтверджується зібраними по справі та дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення, лікарняною довідкою, в якій зафіксовано результат огляду, витягом з наказу командира військової частини.

При обранні стягнення суд врахував те, що правопорушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, а тому наклав на нього максимальний штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 000 тисячі гривень.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її проголошення через Хмельницький міськрайонний суд до Хмельницького апеляційного суду.

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