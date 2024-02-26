Пьянство во время службы: в Хмельницкой области 20-летний военный заплатит максимальный штраф

Суд наложил на правонарушителя максимальный штраф в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 34 000 тысяч гривен.

В Хмельницкой области 20-летний военнослужащий заплатит максимальный штраф за пьянство во время службы.

Так, Хмельницкий горрайонный суд наказал военнослужащего, который в декабре 2023 находился на территории воинской части в состоянии алкогольного опьянения, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 17220 КУоАП (распитие алкогольных напитков).

В суд на рассмотрение дела правонарушитель не явился. Однако подал заявление о том, что свою вину признает и с протоколом ознакомлен. Его вина подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности, протоколом об административном правонарушении, больничной справкой, в которой зафиксирован результат осмотра, извлечением из приказа командира воинской части.

При избрании взыскания суд учел то, что правонарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности, а потому наложил на него максимальный штраф в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 34 000 тысяч гривен.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его провозглашения через Хмельницкий горрайонный суд в Хмельницкий апелляционный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.