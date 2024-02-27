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  1. В мире

Беженцы из Украины рискуют остаться бездомными в Великобритании

07:38, 27 февраля 2024
Украинцы, которые расторгают договоры по программе Homes for Ukraine, под угрозой остаться без жилья.
Беженцы из Украины рискуют остаться бездомными в Великобритании
Источник фото: novosti-n.org
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По крайней мере один из 14 украинских беженцев, которые воспользовались программой Homes for Ukraine, оказался бездомным после разрыва или прекращения отношений со своими спонсорскими семьями. Эта ситуация стала причиной серьезной заботы, поскольку около половины всех украинцев, прибывших в Великобританию по этой программе, могут остаться без жилья после прекращения связей со своими спонсорами.

Данные об этом поступили от Министерства регионального развития, жилищного строительства и местного самоуправления Великобритании, которые были опубликованы в The Telegraph. Согласно отчету, с июня 2022 года более 200 тысяч украинцев прибыли в Великобританию, либо через программу Homes for Ukraine, либо присоединились к родственникам по семейной схеме. Из них около 15 тысяч, или примерно 7,5%, потеряли крышу над головой после прекращения отношений с семьями-спонсорами.

Ситуация возникла из-за недостаточного количества спонсоров для программы Homes for Ukraine, что указано в докладе депутатов из Комитета по вопросам государственных счетов. Роджер Гоф, представитель Ассоциации местного самоуправления по вопросам беженцев, выразил обеспокоенность по этому поводу, подчеркивая необходимость срочного пересмотра механизмов финансирования для поддержки беженцев и искателей убежища.

Предыдущие прогнозы Министерства регионального развития предусматривали, что около 50% украинцев, которые воспользовались программой Homes for Ukraine, могут остаться без крыши над головой после разрыва договоренностей со спонсорами.

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