В Киеве задержали торговца оружием и наркотиками

Киевлянин наладил сбыт оружия и наркотиков через почтовые отправления.

Источник фото: Полиция Киева

Столичные оперативники успешно задержали злоумышленника, который согласно сообщению полиции Киева, сбывал оружие, взрывчатку и наркотики. Нарушитель использовал почтовые отправления для распространения своих незаконных товаров по всей территории Украины. По данным правоохранителей, его ежемесячная прибыль от такой деятельности достигала 200 тысяч гривен.

Оперативники обнаружили, что 50-летний местный житель сбывал огнестрельное оружие, боеприпасы и опасные наркотики, включая психотропное вещество "Альфа-PVP". Во время обысков по месту его жительства и в гаражном помещении правоохранители изъяли значительное количество запрещенных предметов, в частности переделанный пистолет Форт, гранаты, дымовые шашки, пистолеты, штыки и наркотики, включая амфетамин, каннабис и МДМА.

Правоохранители задержали фигуранта по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За его действия грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следователи сообщили фигуранту о подозрении за незаконное обращение с оружием и наркотиками. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.