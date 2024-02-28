В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе легковушка сбила 22-летнюю девушку

По факту дорожно-транспортного происшествия в Днепровском районе столицы начато уголовное производство.

Источник фото: полиция Киева

Уголовное производство начато в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло в Днепровском районе Киева, сообщили в полиции города. Легковушка "Ауди" наехала на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полиция получила сообщение об этом происшествии вчера, 27 февраля. На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП, руководство полиции и медицинский персонал скорой помощи. Во время осмотра места происшествия правоохранители установили, что водитель "Ауди", 28-летний мужчина, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

22-летнюю пострадавшую с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Следователи занесли данное событие в Единый реестр досудебных расследований за нарушение правил безопасности дорожного движения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Предварительная информация свидетельствует о том, что водитель был трезвым во время происшествия.

Санкция по указанной статье может предусматривать ограничение свободы на срок до трех лет, а также лишение права управлять транспортными средствами. Полиция Киева призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила безопасности на дороге.

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