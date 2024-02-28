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  1. В Україні

У Києві на нерегульованому пішохідному переході легковик збив 22-річну дівчину

22:40, 28 лютого 2024
За фактом дорожньо-транспортної пригоди у Дніпровському районі столиці розпочато кримінальне провадження.
У Києві на нерегульованому пішохідному переході легковик збив 22-річну дівчину
Джерело фото: поліція Києва
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Кримінальне провадження розпочато у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася у Дніпровському районі Києва, повідомили в поліції міста. Легковик "Ауді" наїхав на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Поліція отримала повідомлення про цю подію вчора, 27 лютого. На місце пригоди виїхали слідчі з розслідування ДТП, керівництво поліції та медичний персонал швидкої допомоги. Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що водій "Ауді", 28-річний чоловік, не врахував дорожню обстановку та скоїв наїзд на пішохода, який перетинав дорогу по нерегульованому переходу.

22-річну постраждалу з травмами доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Слідчі занесли дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил безпеки дорожнього руху, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Попередня інформація свідчить про те, що водій був тверезим під час події.

Санкція за вказаною статтею може передбачати обмеження волі на строк до трьох років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами. Поліція Києва закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватися правил безпеки на дорозі.

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