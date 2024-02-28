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  1. В Україні

«Державний оператор тилу» оголосив нові процедури на закупівлю харчування для ЗСУ

17:25, 28 лютого 2024
У Міноборони запевнили, що перерви у постачанні через переоголошенням закупівельні процедури не буде.
«Державний оператор тилу» оголосив нові процедури на закупівлю харчування для ЗСУ
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«Державний оператор тилу», виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, оголосив нові процедури із закупівлі харчування для Збройних сил України. Про це повідомляє Міністерства оборони.

«Згідно з рішенням суду, з вимог до постачальників були виключені, зокрема, норми щодо: заборони участі в торгах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України в 2022-2023 роках; наявності щонайменше 15 складів для забезпечення безпекових вимог», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі ключове завдання «Державного оператора тилу» - забезпечити безперервність постачання продуктів харчування для військових у другому кварталі 2024 року.

Підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів досягатимуть за рахунок ІТ-системи для збору заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам, розробленої командою держпідприємства.

«Перерви в постачанні через ситуацію зі скасуванням торгів не буде», - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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