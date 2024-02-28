«Державний оператор тилу» оголосив нові процедури на закупівлю харчування для ЗСУ

«Державний оператор тилу», виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, оголосив нові процедури із закупівлі харчування для Збройних сил України. Про це повідомляє Міністерства оборони.
«Згідно з рішенням суду, з вимог до постачальників були виключені, зокрема, норми щодо: заборони участі в торгах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України в 2022-2023 роках; наявності щонайменше 15 складів для забезпечення безпекових вимог», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі ключове завдання «Державного оператора тилу» - забезпечити безперервність постачання продуктів харчування для військових у другому кварталі 2024 року.
Підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів досягатимуть за рахунок ІТ-системи для збору заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам, розробленої командою держпідприємства.
«Перерви в постачанні через ситуацію зі скасуванням торгів не буде», - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
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