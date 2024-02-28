«Государственный оператор тыла» объявил новые процедуры по закупке питания для ВСУ

«Государственный оператор тыла», выполняя решение Шестого апелляционного административного суда, объявил новые процедуры по закупке питания для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны.
«Согласно решению суда, из требований к поставщикам были исключены, в частности, нормы относительно: запрета участия в торгах поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины в 2022-2023 годах; наличия по меньшей мере 15 складов для обеспечения требований безопасности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ключевая задача «Государственного оператора тыла» - обеспечить непрерывность поставок продуктов питания для военных во втором квартале 2024 года.
Повышение управляемости, подотчетности и прозрачности процессов будут достигаться за счет ИТ-системы для сбора заявок на поставку продуктов питания военным частям, разработанной командой госпредприятия.
«Перерывы в поставках из-за ситуации с отменой торгов не будет», - отметил замминистра обороны Дмитрий Клименков.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.