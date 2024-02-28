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  1. В Украине

«Государственный оператор тыла» объявил новые процедуры по закупке питания для ВСУ

17:25, 28 февраля 2024
В Минобороны заверили, что перерыва в поставках из-за переобъявления закупочных процедур не будет.
«Государственный оператор тыла» объявил новые процедуры по закупке питания для ВСУ
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«Государственный оператор тыла», выполняя решение Шестого апелляционного административного суда, объявил новые процедуры по закупке питания для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Согласно решению суда, из требований к поставщикам были исключены, в частности, нормы относительно: запрета участия в торгах поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины в 2022-2023 годах; наличия по меньшей мере 15 складов для обеспечения требований безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевая задача «Государственного оператора тыла» - обеспечить непрерывность поставок продуктов питания для военных во втором квартале 2024 года.

Повышение управляемости, подотчетности и прозрачности процессов будут достигаться за счет ИТ-системы для сбора заявок на поставку продуктов питания военным частям, разработанной командой госпредприятия.

«Перерывы в поставках из-за ситуации с отменой торгов не будет», - отметил замминистра обороны Дмитрий Клименков.

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