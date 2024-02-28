Ексголові «Укрзалізниці» Євгену Кравцову повідомили про підозру – ЗМІ

У НАБУ та САП наразі не підтвердили інформацію.

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Ексголові «Укрзалізниці» Євгену Кравцову повідомили про підозру. Про це повідомляють у ЗМІ, зокрема, «Економічна правда» з посиланням на джерела.

За інформацією ЗМІ, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ексголові «Укрзалізниці» Євгену Кравцову у справі про незаконне заволодіння понад 11 млн грн коштів компанії.

У НАБУ та САП наразі не надали офіційних коментарів.

Як ми писали, у САП розповіли, чому розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із корупцією, відбувається тривалий час.

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