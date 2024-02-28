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Чехія планує перевірити українських школярів на знання мови

23:01, 28 лютого 2024
У Чехії на українських школярів чекає оцінка рівня володіння чеською мовою.
Чехія планує перевірити українських школярів на знання мови
Джерело фото: Главком
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У Чехії заплановано оцінити рівень володіння чеською мовою серед українських школярів з метою перевірки ефективності раніше вжитих заходів з адаптації дітей-іммігрантів. Це дозволить краще спрямувати фінансову та методичну підтримку. Інспектори шкіл також будуть виявляти випадки булінгу, повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Міністерство освіти Чехії розробляє тестування мовної підготовленості іноземних учнів початкових класів для ідентифікації тих, хто потребує додаткової підтримки. Це допоможе краще налаштувати фінансову та методичну допомогу. Перевірка знань розпочнеться через два місяці в співпраці з Чеською шкільною інспекцією.

«Ми надали підтримку українським дітям у формі конкурсів на організацію мовних курсів, адаптаційних заходів або фінансування асистентів вчителів. Тепер ми хочемо з’ясувати, наскільки ця допомога ефективна. Треба вирішити, куди її конкретно спрямувати в майбутньому», – зауважив міністр освіти Мікулаш Бек.

Міністерство виділило близько 452 мільйони крон на дотації для адаптаційних груп та мовних курсів для дітей з України. За даними відомства, наявність перешкод у навчанні не завжди пов'язана з мовними навичками, а також існують випадки знущань над іноземними учнями.

За останні три роки випадки булінгу були зафіксовані у 57% чеських шкіл. Вчителям пропонують методичні матеріали з виявлення та протидії булінгу. Звіт інспекції щодо інтеграції та навчання учнів з іншою мовою минулої весни показав, що відносини учнів з іншою рідною мовою з іншими учнями у школах були на хорошому рівні.

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