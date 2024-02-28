В Киеве оцифруют объекты культурного наследия

Благодаря сохранившимся многочисленным цифровым данным, например, ведутся работы по восстановлению Собора Парижской Богоматери после пожара.

Укрепление памятника Источник фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

ОО «Украина Инкогнита» поможет оцифровать объекты культурного наследия Киева. В ходе заседания постоянной комиссии Киевгорсовета по вопросам сохранения и защиты культурного наследия КГГА подписало меморандум с общественной организацией.

«Общественная организация «Украина Инкогнита» собирает данные об исторических памятках Украины уже не первый год. В настоящее время они готовы взять на себя оцифровку объектов культурного наследия и на территории Киева. То есть мы будем иметь цифровые копии – трехмерные модели объектов наших памяток. В условиях войны, когда враг разрушает гражданскую инфраструктуру, нередко под обстрелы попадают и памятки нашей истории и архитектуры», – прокомментировала директор Департамента Марина Соловьева.

Чиновница отметила, что благодаря, например, сохранившимся многочисленным цифровым данным, ведутся работы по восстановлению Собора Парижской Богоматери после пожара весной 2019 года. На основе этих данных решаются вопросы от больших строительных задач до украшения интерьера мелкими элементами.

В горсовете добавили, что в Украине такой метод также распространен и используется все больше с начала полномасштабной войны.

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