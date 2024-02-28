На Закарпатье четырехлапая спасительница убежала от опекуна, потому что не подружилась с другой собакой

Четвероногая спасательница Лола пробежала горами 55 км.

На Закарпатье спасатель три дня искал свою любимицу по кличке Лола, ведь его помощница демонстративно ушла, потому что не нашла общего языка с другой собакой-девочкой по кличке Пума, которая приехала на Драгобрат вместе с хозяином.

Как рассказали в ГСЧС, обиженная Лола пробежала по горам 55 км и остановилась возле магазинчика в селе Тячевского района. Местный житель нашел номер спасателя на ее медальоне.

«Четвероногую спасательницу никто не ругал, но Пуму решили немедленно «эвакуировать» с гор домой», - пишут в ГСЧС.

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