Получение более полумиллиона гривен взятки от волонтера: будут судить бывшего главу Тернопольского облсовета

В суд направлен обвинительный акт по обвинению бывшего председателя Тернопольского областного совета в просьбе о предоставлении и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

В среду, 27 февраля, прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению бывшего председателя Тернопольского областного совета в просьбе предоставить и получить неправомерную выгоду от бизнесмена-волонтера. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как уже сообщалось, в июне 2023 года председатель Тернопольского областного совета был разоблачен на получении более 600 тыс. грн. Эти средства должностное лицо требовало за согласование и включение в перечень объектов, нуждающихся в финансировании за бюджетные средства, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения, а также последующее подписание актов выполненных работ коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

В САП напомнили, что в июне 2023 года на вымогательстве от этого же предпринимателя почти 2 млн грн были разоблачены также два заместителя председателя Тернопольской областной военной администрации. Материалы по ним 10.01.2024 были выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

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