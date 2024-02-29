На Киевщине на территории заброшенного здания обнаружили тело 15-летнего парня

Тело подростка правоохранители обнаружили на территории заброшенного здания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Киевщине полицейские устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Тело парня обнаружил местный житель, который сообщил сразу об этом правоохранителей.

Как сообщили в полиции, происшествие произошло 27 февраля в селе Рудня. Тело 15-летнего уроженца Сумщины правоохранители обнаружили на территории заброшенного здания.

По предварительной информации, телесные повреждения не обнаружены. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления окончательной причины смерти.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.