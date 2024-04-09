В Украине уже работают семь мобильных аптек – назвали области

Первая мобильная аптека заработала в январе на Харьковщине.

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В Харьковской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях уже работает семь мобильных аптек. Как отметил глава медицинского комитета Михаил Радуцкий, у них не только можно приобрести лекарства, но и получить их безвозмездно или с определенной доплатой по государственной программе «Доступные лекарства».

Он напомнил, что первая мобильная аптека заработала в январе на Харьковщине. Такие мобильные пункты позволяют обеспечивать необходимыми лекарствами украинцев в прифронтовых регионах и сельской местности.

Летом прошлого года Правительство внесло изменения в лицензионные условия, разрешив работу мобильных аптечных пунктов, – в них прописаны четкие требования к созданию мобильных аптек.

Также в конце февраля стартовал пилотный проект, позволяющий получить лекарства по почте, заказав их через контакт-центр «Укрпочты».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Правительство приняло постановление, открывающее доступ для вакцинации в аптеках. В Министерстве здравоохранения отмечают, что это устоявшаяся практика в странах ЕС и США, которая сделает вакцинацию более удобной, а значит, еще более близкой и доступной.

Однако перед тем, как услуга заработает в Украине, аптекам нужно получить лицензию на медицинскую практику.

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