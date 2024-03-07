Аптеки не смогут делать прививки без лицензии на медицинскую практику – Минздрав

На днях Правительство приняло постановление, открывающее доступ для вакцинации в аптеках.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», на днях Правительство приняло постановление, открывающее доступ для вакцинации в аптеках. В Министерстве здравоохранения отмечают, что это устоявшаяся практика в странах ЕС и США, которая сделает вакцинацию более удобной, а значит, еще более близкой и доступной.

Однако перед тем, как услуга заработает в Украине, аптекам нужно получить лицензию на медицинскую практику. Для этого пункт должен обеспечить:

наличие специальной аптечки и другого оборудования

прохождение фармацевтами обучения относительно безопасности вакцин, правил организации и техники проведения прививок, оказания домедицинской помощи при неотложных состояниях.

Решение Правительства вступает в силу через три месяца после его опубликования.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что за это время будет изменена нормативная база, чтобы обеспечить реализацию проекта, будут проведены консультации и верифицированный перечень субъектов хозяйствования, которые изъявят желание получить лицензию и проводить вакцинацию фармацевтическими работниками.

«Вакцинировать против сезонного гриппа они смогут уже в следующий эпидсезон 2024/25 годов», - отмечают в Минздраве.

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