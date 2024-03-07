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Как декларировать имущество, полученное по наследству: в НАПК разъяснили

13:08, 7 марта 2024
Кампания декларирования за 2023 отчетный период продолжается до 31 марта включительно и одним из видов дохода, который нужно декларировать, является наследство.
Как декларировать имущество, полученное по наследству: в НАПК разъяснили
Коллаж: SUD.UA
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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции обнародовали разъяснения для публичных служащих об особенностях декларирования имущества, полученного по наследству.

Как напомнили в НАПК, кампания декларирования за 2023 отчетный период продолжается до 31 марта включительно и одним из видов дохода, который нужно декларировать, является наследство. Оно подлежит отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации за тот отчетный период, в котором был получен правоустанавливающий документ – свидетельство, договор или судебное решение.

Если в состав наследства входят различные объекты, в этом разделе следует указать общую стоимость наследуемого имущества, а источником дохода – умершее лицо.

Если наследие состоит из разных объектов декларирования (недвижимость, транспортные средства, ценное движимое имущество, денежные средства и т.п.), то сведения о таких объектах необходимо дополнительно отражать в соответствующих разделах декларации по общим правилам.

Объекты, требующие перерегистрации права собственности наследником (например, объекты недвижимости), для целей декларирования считаются приобретенными в собственность после соответствующей государственной регистрации права собственности на них за наследником, а следовательно, отражаются в декларации с этого момента.

Денежные средства, размещенные на банковских счетах, денежные вклады с начисленными процентами или компенсациями, сведения о которых указаны в свидетельстве о праве на наследство, отражаются в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации с момента получения такого свидетельства.

Если наследство облагается налогом по нулевой ставке, оценка унаследованного имущества не проводилась, или сведения о нем отсутствуют, то при заполнении соответствующего поля декларации о стоимости имущества следует выбрать отметку «Не применяется».

Во всех остальных случаях определение оценочной стоимости наследуемого имущества обязательно, поэтому при заполнении соответствующего поля декларации о стоимости имущества целесообразно указывать его оценочную стоимость.

К примеру, декларант в отчетном периоде получил свидетельство о праве на наследство на квартиру стоимостью 1,5 млн грн, право собственности на которую в отчетном периоде зарегистрировал за собой. В таком случае, кроме сведений в разделе 3 «Объекты недвижимости» и в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки», дополнительно в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации необходимо указать информацию о сделке, на основании которой приобретено право собственности на объект недвижимости, разъясняют в НАПК.

Также в НАПК ответили, нужно ли уничтоженное имущество отражать в декларациях.

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