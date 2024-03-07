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Мы планируем запрос в Налоговую службу отдельно и по Telegram, и по отдельным пабликам – председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Запрет уклонистам управлять авто: в Комитете по нацбезопасности не решили, суды какой юрисдикции должны санкционировать ограничения

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Американская компания-регистратор отключила в Украине Ukr.net

12:32, 7 марта 2024
Команда Ukr.net обратилась к послу Украины в США относительно отключения домена регистратором доменных имен.
Американская компания-регистратор отключила в Украине Ukr.net
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В работе украинского интернет-сервиса Ukr.net произошел временный сбой из-за отключения домена регистратором доменных имен, сообщается в пресс-релизе компании.

"Сегодня ночью, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей UKR.NET и электронная почта @UKR.NET", - говорится в сообщении.

Команда Ukr.net пыталась решить проблему через службу поддержки регистратора, но к успеху это не привело. Они надеются получить больше информации о причинах и обстоятельствах блокировки в течение рабочего дня офиса американской компании-регистратора.

Также обратились к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой с просьбой о помощи.

Компания уверена, что эти временные трудности скоро будут решены, и почта @UKR.NET и новостная лента на портале UKR.NET снова заработают.

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