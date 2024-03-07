Кандидатов на должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей осталось всего восемь

Кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного суда Украины по квоте Съезда судей осталось всего восемь.
Как сообщила Совещательная группа экспертов, которая проводит соответствующий конкурс, 7 марта решила прекратить участие в конкурсе судья Хозяйственного суда города Киева Оксана Блаживская (в 2019-2023 годах – член Высшего совета правосудия).
Напомним, что 6 марта также прекратил участие в конкурсе на должности судей КСУ глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко. Еще раньше прекратили участие в конкурсе целый ряд кандидатов, в том числе трое судей Верховного Суда.
Таким образом, прошли собеседования с членами Совещательной группы экспертов и пока остаются в конкурсных процедурах 8 кандидатов:
Бычков Игорь Геннадьевич – судья Ковпаковского районного суда города Сумы
Волкова Елена Ивановна – судья Южноукраинского городского суда Николаевской области
Галамай Олеся Зеновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области
Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ
Олийнык Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда
Ратуш Владимир Борисович – адвокат
Ткаченко Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области
Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда
Впрочем, Совещательная группа экспертов еще не определила, кто из указанных кандидатов на должности судей КСУ по итогам собеседований отвечает критерию высоких моральных качеств и будет допущен к следующему этапу – оценке уровня компетентности в сфере права.
Автор: Вячеслав Хрипун
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