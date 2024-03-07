Кандидатов на должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей осталось всего восемь

У Съезда судей могут возникнуть проблемы с избранием судей Конституционного Суда по своей квоте.

Источник фото: Совещательная группа экспертов

Кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного суда Украины по квоте Съезда судей осталось всего восемь.

Как сообщила Совещательная группа экспертов, которая проводит соответствующий конкурс, 7 марта решила прекратить участие в конкурсе судья Хозяйственного суда города Киева Оксана Блаживская (в 2019-2023 годах – член Высшего совета правосудия).

Напомним, что 6 марта также прекратил участие в конкурсе на должности судей КСУ глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко. Еще раньше прекратили участие в конкурсе целый ряд кандидатов, в том числе трое судей Верховного Суда.

Таким образом, прошли собеседования с членами Совещательной группы экспертов и пока остаются в конкурсных процедурах 8 кандидатов:

Бычков Игорь Геннадьевич – судья Ковпаковского районного суда города Сумы

Волкова Елена Ивановна – судья Южноукраинского городского суда Николаевской области

Галамай Олеся Зеновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ

Олийнык Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Ратуш Владимир Борисович – адвокат

Ткаченко Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области

Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда

Впрочем, Совещательная группа экспертов еще не определила, кто из указанных кандидатов на должности судей КСУ по итогам собеседований отвечает критерию высоких моральных качеств и будет допущен к следующему этапу – оценке уровня компетентности в сфере права.

Автор: Вячеслав Хрипун

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